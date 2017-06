W sobotę polscy siatkarze gładko pokonali Iran i przedłużyli swoje szanse na awans do Final Six. Niestety przy okazji meczu nie obyło się bez zgrzytu. Na widowni obecna była Darya Safai. Aktywistka, która od lat walczy o prawa kobiet w Iranie miała ze sobą transparent z hasłem: "Let Iranian women enter their stadiums".

Manifestowanie poglądów politycznych jest jednak zakazane przez władze światowej federacji siatkówki. Przedstawiciel FIVB nakazał ochronie usunąć z trybun Safai. To nie pierwszy raz kiedy ma miejsce taka sytuacja. Dwa tygodnie temu do takiego samego incydentu doszło w Pesaro w trakcie meczu Włochy - Iran.