Do zdarzenia doszło na początku lipca 2016 roku w Tampere. Wówczas zawodnicy przebywali tam w związku z turniejem Ligi Światowej. Podczas procesu za zamkniętymi drzwiami, poszkodowana zeznała, że poznała mężczyzn na dyskotece w hotelowym klubie. Następnie poszła do pokoju jednego z nich - Osmany'ego Uriarte Mestre, gdzie doszło do stosunku za obopólną zgodą. Jednak później Kubańczyk zawołał pozostałych.

Skazani nie pozwolili kobiecie uciec z pokoju przez dwie i pół godziny. Niektóre fragmenty nagrali telefonami komórkowymi, robili też zdjęcia.

Kara Uriarte Mestre została skrócona do czterech lat, Ricardo Calvo Manzano ma w więzieniu spędzić trzy i pół roku, 28-letni kapitan zespołu Rolando Cepeda Abreu dwa i pół roku, a Abrahan Alfonso Gavilan 15 miesięcy.