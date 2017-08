Niektóre media w ubiegłym tygodniu podały, że pochodzący z Kuby Leon zagra w biało-czerwonych barwach w mistrzostwach Europy 2019. W jednym z wywiadów stuprocentowe przekonanie co do tego wyraził prezes PZPS Jacek Kasprzyk. Szef związku zastrzegł później w rozmowie z przedstawicielką innego portalu internetowego, że jego słowa zostały przeinaczone.

Polski związek czeka obecnie na zatwierdzenie zmiany federacji macierzystej przyjmującego Zenita Kazań. Sprawa ciągnęła się kilka lat i nieraz informowano o utrudnieniach ze strony kubańskiego związku. 24-letniego zawodnika czeka jeszcze dwuletni okres karencji.

Z dystansem do sprawy podchodzi Waldemar Wspaniały.

Nie ma on wątpliwości, że choć uznawany za jednego z najlepszych na świecie siatkarz będzie mógł wspomóc Polaków najwcześniej dopiero w połowie 2019 roku, to będzie stanowił cenne wzmocnienie.

W ostatnich dniach uwagę kibiców przykuwa też zamieszanie odnośnie transferów Tillie i Perrina. Pierwszy dwa poprzednie sezony spędził w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, a w maju związał się z Jastrzębskim Węglem. Drugi przez rok występował w Asseco Resovii Rzeszów i jeszcze w kwietniu klub poinformował, że Kanadyjczyk zostanie w drużynie na kolejny. Obecnie obaj gracze oznajmili, że chcą się jednak przenieść teraz do ligi chińskiej. Mają tego samego agenta - Georgesa Matijasevica.

Oba kluby poprosiły o pomoc w tej sprawie polską federację.

PZPS wyśle pismo do FIVB i CEV w sprawie nieetycznych działań licencjonowanego przez FIVB agenta. Oficjalna droga do zajęcia się tą sprawą to złożenie skargi do CEV (w przypadku, gdy strony są z Europy) lub do FIVB (w przypadku, gdy któraś ze stron jest spoza kontynentu). To klub - mając ważną umowę z zawodnikiem - taką skargę składa - zastrzegł Uznański.