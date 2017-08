Wszystkie drużyny rywalizujące w grupie A w Ergo Arenie, który wywalczyły awans do dalszej fazy mistrzostw, udały się do Krakowa. Serbowie, Finowie i Polacy (odpadli Estończycy) polecieli jednym samolotem czarterowym z lotniska w Gdańsku Rębiechowie we wtorek o godz. 8.30. Następnie te ekipy pojechały autokarem do Hotelu Novotel Kraków Centrum.

Dzisiaj mamy zaplanowaną analizę wideo, natomiast od godz. 19.30 do 21 będziemy trenować w Tauron Arenie - powiedział rzecznik reprezentacji Polski Mariusz Szyszko.

We wtorek 29. urodziny obchodzi przyjmujący Bartosz Kurek (z kolei w czwartek 28 lat skończy atakujący Dawid Konarski), ale drużyna nie miała jeszcze okazji świętować jego jubileuszu.

Na razie zawodnicy odpoczywają. Po wygranym w Gdańsku 3:0 meczu z Estonią poszliśmy spać o 2 w nocy, natomiast pobudka została zarządzono o 5 rano, zatem mają prawo być zmęczeni - dodał Szyszko.

Polacy zajęli w grupie A drugą pozycję i w barażu zmierzą się w środę o 20.30 z aktualnymi wicemistrzami Europy Słoweńcami, którzy uplasowali się na trzecim miejscu w grupie C. Zwycięzca tej konfrontacji spotka się w czwartek w ćwierćfinale z Rosją.

W drugim barażu o 17.30 Finlandia zagra z Bułgarią, a jego triumfator trafi w ćwierćfinale na Serbię. Te mecze odbędą się w Krakowie.

Z kolei w Katowicach Włochy zmierzą się w środę o 17.30 z Turcją, a broniący tytułu Francuzi o 20.30 z Czechami. W ćwierćfinale na zwycięzców tych spotkań czekają odpowiednio Belgowie oraz Niemcy.