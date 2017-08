Teraz wszyscy zgodnie mówią: "jesteśmy inną drużyną". I faktycznie tak jest, ale faza grupowa pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi. Wprawdzie po porażce na otwarcie z Serbią 0:3, później Polacy wygrali dwa spotkania po 3:0 - z Finlandią i Estonią, ale ich dobra gra przeplatana była słabszymi momentami.

Nie odkryję niczego nowego – kluczowa będzie zagrywka. Musimy odsunąć Słowenię od siatki. Jeżeli nam się to uda to będą mieli problem z kończeniem akcji, zwłaszcza, że my w bloku spisujemy się naprawdę dobrze, to chyba nasz najsilniejszy w tej chwili element. Mecz będzie ciężki, bo na zawodnikach będzie ciążyła myśl, że porażka oznacza koniec marzeń o medalu, ale wierzę w naszych chłopaków – powiedział były trener kobiecej kadry Ireneusz Kłos.