Biało-czerwoni udział w turnieju zakończyli w środę. W meczu barażowym o awans do ćwierćfinału przegrali ze Słowenią 0:3.

Włoski szkoleniowiec powiedział, że problem nie był w presji, jaka została narzucona na drużynę, ale zawiodły czysto siatkarskie elementy.

Teraz musimy poradzić sobie z obecną sytuacją i zastanowić się, co robimy w przyszłości. To oczywiste, że prezes chce ze mną porozmawiać. Czy to oznacza koniec mojej pracy? Tego nie wiem, ale na pewno chciałbym podziękować swoim graczom, bo wiem, że chcieli jak najlepiej, a siatkarze przez ostatnie miesiące bardzo ciężko pracowali. W tym sporcie niestety tak jest, że jak się wygrywa, to się jest geniuszem, a jak przegrywa to się wyrzuca. Tak nie powinno być – zapewnił De Giorgi.