Biało-czerwoni zakończyli udział w turnieju przed własną publicznością w barażu o ćwierćfinał. Przegrali w środę ze Słowenią 0:3.

Federacja chce także usłyszeć stanowisko sztabu medycznego, ocenę Pionu Sportu i Szkolenia, Wydziału Szkolenia oraz zapowiedziała rozmowy indywidualne z obecnymi i potencjalnymi reprezentantami.

Oczywiście jestem przygotowany na to, by wyrazić swoją opinię na temat tego co się stało. Nie zrobię tego jednak teraz – pod wpływem emocji, parę godzin po tym, jak odpadliśmy z turnieju. Muszę się zastanowić i przeanalizować ostatnie pięć miesięcy – powiedział kapitan kadry Michał Kubiak.