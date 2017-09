W przesłanym do mediów w poniedziałek komunikacie PZPS przypomniał, że dokumenty w sprawie Leona - wymagane do procedury zmiany federacji macierzystej - zostały złożone w siedzibie FIVB w styczniu ubiegłego roku. Prawie do połowy bieżącego roku trwały negocjacje z kubańskim związkiem, który musiał wyrazić zgodę na grę siatkarza w reprezentacji Polski. Niezbędne dokumenty wpłynęły do FIVB 24 lipca i od tego momentu liczony jest okres dwuletniej karencji 24-letniego zawodnika.

Pierwszą imprezą rangi mistrzowskiej, w której będzie mógł on wystąpić w biało-czerwonych barwach, będą mistrzostwa Europy 2019. Od chwili wydania zgody prezydium FIVB zaś przyjmujący Zenita Kazań będzie grać na polskim certyfikacie. Jestem gotowy do gry w reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że nastąpi to w jak najbliższym czasie - zaznaczył Leon w oświadczeniu przesłanym do PZPS, a skierowanym do kibiców.

Waldemar Wspaniały nie ma wątpliwości, że choć uznawany za jednego z najlepszych na świecie siatkarz będzie mógł wspomóc Polaków najwcześniej dopiero w drugiej połowie 2019 roku, to będzie stanowił cenne wzmocnienie.

To wciąż młody chłopak i za dwa lata z pewnością nadal będzie dobrze się prezentował - ocenił w niedawnej rozmowie z PAP były trener biało-czerwonych. Leon ma w dorobku zarówno sukcesy klubowe, jak i reprezentacyjne. Wraz z Zenitem m.in. trzy razy z rzędu triumfował w Lidze Mistrzów (2015-17) i rosyjskiej ekstraklasie (2015-17) oraz dwukrotnie zajął drugie miejsce w klubowych mistrzostwach świata (2015, 2016). W barwach kubańskiej drużyny narodowej zaś zajął trzecie miejsce w Lidze Światowej (2012). Ma też na koncie szereg nagród indywidualnych (np. dla MVP LM w latach 2015-16).