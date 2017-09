W poniedziałek zakończono rywalizację w grupie A, w której występowała Polska oraz grupie C. Azerki dość pewnie pokonały Niemki (3:1), zajęły pierwsze miejsce i bezpośrednio awansowały do ćwierćfinału. Podopieczne Jacka Nawrockiego z dwoma zwycięstwami na koncie uplasowały się na drugim miejscu i do późnego wieczoru musiały czekać na rozstrzygnięcie meczu Turcja - Ukraina, którego stawką była trzecia lokata w grupie C. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem czwartej drużyny ostatniego czempionatu Starego Kontynentu - Turczynek 3:1.

Bezpośredni awans do ćwierćfinału, oprócz Azerek, wywalczyły również Rosjanki, które po dość dramatycznym, trwającym 130 minut spotkaniu pokonały Bułgarki 3:2. W niedzielę prawo gry w najlepszej ósemce turnieju zagwarantowały sobie Serbki i Włoszki. Z mistrzostwami pożegnały się Ukrainki, Węgierki, Gruzinki i Belgijki.