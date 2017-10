FIVB już wcześniej zapowiadała reformę rozgrywek, których start zaplanowano na przyszły rok. Zarówno w lidze mężczyzn jak i kobiet wystąpi po 12 stałych uczestników i cztery reprezentacje pretendujące. Mecze będą rozgrywane systemem "każdy z każdym", w ciągu całego sezonu odbędzie się 130 pojedynków, a każdy zespół czeka minimum 15 spotkań. Każdy ze stałych uczestników będzie gospodarzem przynajmniej jednego turnieju grupowego.

Jak zapowiedziały władze światowej siatkówki, dyscyplina ma zostać pokazana w zupełnie nowej jakości przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii i strategii uatrakcyjniania sportu dla kibica, przy jednoczesnym ułatwianiu zrozumienia wydarzeń na boisku. Prezydent FIVB Ary Graca przemawiając w Paryżu podczas uroczystości 70. rocznicy FIVB, powiedział, że powołanie nowych rozgrywek to rewolucja w sposobie, w jaki siatkówka była dotąd prezentowana.

"To zwrotny moment w przyszłości naszego sportu. Siatkarska Liga Narodów to najważniejsze zawody w historii FIVB, które zrewolucjonizują sposób w jaki siatkówka jest prezentowana, czyniąc ją bardziej fanocentryczną – umieszczającą naszych fanów - zarówno tych w hali, jak i przed telewizorami – w sercu każdej akcji. FIVB cieszyło się wielkimi sukcesami w ciągu ostatnich 70 lat; siatkówka stała się jednym z najbardziej popularnych i powszechnie uprawianych sportów na świecie. Ale zawsze musimy patrzeć przed siebie, aby znajdować sposób w jaki można dalej ewoluować i unowocześniać nasz sport, jako że dążymy do tego by stać się sportem rodzinnym numer jeden na świecie. Siatkarska Liga Narodów pomoże nam zrealizować naszą wizję i wyznaczyć standardy doświadczeń sportowców i widzów" - oznajmił.

W męskiej edycji Polacy są stałym uczestnikiem, z kolei w żeńskich rozgrywkach biało-czerwone mają status pretendenta. Równolegle będzie rozgrywana Liga Pretendentów (Challenger League), w której będzie można wywalczyć awans do tzw. elity, ale też będą obowiązywać spadki.

Skład Siatkarskiej Ligi Narodów:

mężczyźni:

stali uczestnicy: Brazylia, Włochy, Stany Zjednoczone, Chiny, Serbia, Francja, Argentyna, Iran, Polska, Niemcy, Japonia, Rosja; pretendenci: Australia, Korea Południowa, Kanada, Bułgaria.

kobiety:

stali uczestnicy: Brazylia, Włochy, Stany Zjednoczone, Chiny, Serbia, Holandia, Tajlandia, Turcja, Korea Południowa, Niemcy, Japonia, Rosja; pretendenci: Argentyna, Dominikana, Polska, Belgia.