Mariusz w drugim secie zderzył się Patrykiem Czarnowskim. Co prawda dokończył ten mecz, ale ból nie ustał do dziś. Badania wykazały podejrzenie pęknięcia żebra, ale więcej będziemy wiedzieć po tym, jak zejdzie obrzęk. W tej chwili najbardziej dokuczliwy jest ból, czekamy aż on ustanie i zobaczymy, w którą stronę to będzie szło – powiedział w piątek prezes PGE Skry Konrad Piechocki.