AllStar Volley Show odbędzie 16 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Na konferencji prasowej pojawiły wielkie gwiazdy siatkówki: Vladimir Grbić z Serbii, Paweł Zagumny, Kuba Jarosz, Ryszard Bosek, a specjalny filmik z przesłanianiem do polskich kibiców przysłał najsłynniejszy brazylijski siatkarz Giba. Mecz Gwiazd będzie prezentacją i jednocześnie inauguracją siatkarskiej Drużyny Gwiazd Wszechczasów, której mecze będą się następnie odbywać na całym świecie. Wśród gwiazd siatkówki, które potwierdziły już swój w niej udział, poza wspomnianymi wcześniej, są między innymi Rusłan Olichwier, David Lee, Dmitrij Fomin, Vladimir Nikolov, Andrea Zorzi, Mauricio Lima, Samuele Papi, Raúl Quiroga, Michał Winiarski, Karol Kłos, czy Piotr Gruszka. Ambasadorami programu są również Andrea Anastasi oraz Stephane Antiga.

Sprzedaż biletów na AllStar Volley Show zostanie uruchomiona 17 maja o godzinie 19.00 za pośrednictwem portalu ticketos.pl

AllStar Volley Show będzie ponadto inauguracją społecznego programu „Graj o siebie”, którym gwiazdy siatkówki będą promować wśród dzieci i młodzieży zdrowy tryb życia – walkę z otyłością, uprawianie sportu, korektę wad postawy, zdrowe odżywianie.

To wyjątkowe wydarzenie zostanie dodatkowo uświetnione mutimedialno-artystycznym show – podczas którego wystąpią między innymi artyści polskiej sceny muzycznej oraz wybitni tancerze, a wszystko to zostanie wzbogacone o spektakularne efekty pirotechniczne. Widowisko zostanie ukoronowane występem ambasadora programu „Graj o siebie” Dawida Kwiatkowskiego, dla którego będzie to jubileuszowy pięćsetny występ w karierze.

Na konferencji wystąpili ponadto przedstawiciele głównych sponsorów wydarzenia oraz programu „Graj o siebie” firm BIO-GEN oraz PROCAM. Firmy te są liderami na rynku produkcji preparatów biologicznych dla rolnictwa, co sprawia że szczególną wartością są dla nich promowanie aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania się.