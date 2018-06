Polki w drugim swoim meczu podczas turnieju w Wałbrzychu rozegrały kapitalne spotkanie i w pełni zasłużenie pokonały Rosjanki 3:0. Dla biało-czerwonych to ósma wygrana w rozgrywkach Ligi Narodów.

W pierwszym secie długo trwała wymiana punkt za punkt. Co prawda Rosjankom udało się dwa razy odskoczyć na dwa "oczka" (8:6 i 13:11), ale Polki szybko odrobiły straty. Przy stanie 20:19, po długiej wymianie, Malwina Smarzek skutecznie wykończyła atak i po raz pierwszy biało-czerwone odskoczyły na dwa punkty. Chwilę później przy stanie 22:20 podopieczne trenera Jacka Nawrockiego zatrzymały dwie akcje rywalek blokiem i nie dały już sobie wydrzeć zwycięstwa w tym secie.

Druga partia zaczęła się od 3:0, ale Rosjanki szybko odrobiły straty i zaczęła się ponownie walka punkt za punkt. Aż do stanu 11:11. Wówczas dzięki doskonałej zagrywce Natalii Mędrzyk i blokowi Polki odskoczyły na 16:11. Po przerwie pierwszy atak Agnieszki Kąkolewskiej został zatrzymany, ale za chwilę kapitan polskiej drużyny powtórzyła zaatakowała ponownie i zrobiło się 17:11.

To był kluczowy moment tej części spotkania. W trzecim secie już po pięciu akcjach trener Rosji Wadim Pankow wziął czas, bo co prawda jego podopieczne pierwsze zdobyły punkt, ale później cztery kolejne z dużą łatwością Polki (4:1). Rywalki zdołały doprowadzić do remisu, ale przy stanie 6:6 kolejne cztery akcje należały do biało-czerwonych. Zespół trenera Nawrockiego nadal dobrze zagrywały i do tego świetnie radził sobie na siatce. Polki odskoczyły na 10:6 i chociaż "Sborna" potrafiła przybliżyć się na dwa punkty (12:10), biało-czerwone nie pozwoliły wydrzeć sobie tego seta i wygranej w całym meczu.

Dzięki temu zwycięstwu w tabeli Ligi Narodów Polki wyprzedziły Rosję. Na zakończenie turnieju w Wałbrzychu biało-czerwone w czwartek zmierzą się z Dominikaną (20.30).

Polska – Rosja 3:0 (25:21, 25:18, 25:15)

Polska: Marlena Pleśnierowicz, Agnieszka Kąkolewska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek – Maria Stenzel (libero) – Martyna Łukasik, Julia Twardowska, Julia Nowicka

Rosja: Angelina Lazarenko, Tatiana Romanowa, Jakaterina Ljubuszkina, Irina Woronkowa, Natalia Małych, Anna Kotikowa – Julia Kutikowa (libero) – Kristina Kurnosowa (libero), Daria Rysewa, Olga Birjukowa, Wiktoria Gorbaczewa