Podopieczni trenera Vitala Heynena zanotowali dziewiąte zwycięstwo w rozgrywkach. Na koncie mają też cztery porażki.

Jeszcze w piątek w Melbourne gospodarze zmierzą się z Brazylijczykami.

Polacy zajmują czwarte miejsce w tabeli i mają w dorobku 26 pkt. Większość rywali jednak jeszcze nie rozegrała spotkań 13. kolejki.

By zapewnić sobie udział w Final Six - bez oglądania się na innych - biało-czerwoni muszą wygrać wszystkie trzy mecze w Melbourne. Przy korzystnych wynikach spotkań zespołów będących w tabeli tuż za nimi może to nie być jednak konieczne.