Ngapeth kontuzji nabawił się w środę. Poczuł wówczas ból w brzuchu, a wykonanie badania wykazały naciągnięcie mięśnia. W komunikacie francuskiej federacji zaznaczono, że długość przerwy w grze zawodnika będzie zależeć od postępów leczenia.

Jak dodano, 27-letni przyjmujący podczas przymusowej przerwy będzie starał się być aktywnym, by w jak najlepszej formie dołączyć do kolegów z reprezentacji. Ci obecnie przygotowują się do mundialu w Paryżu.

W imprezie współorganizowanej przez Bułgarię i Włochy "Trójkolorowi" wystąpią w grupie B, w której zmierzą się z Brazylią, Kanadą, Holandią, Chinami i Egiptem.