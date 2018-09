Rozpoczynająca się w niedzielę impreza będzie miała niemal identyczną formułę jak jej poprzednia edycja, która odbywała się w Polsce. Będzie się więc składała z trzech faz grupowych. W pierwszej 24 uczestników zostało podzielonych na cztery grupy. Z każdej z nich do kolejnej rundy awansują po cztery najlepsze ekipy.

Drugi etap turnieju, który z udziałem 16 zespołów rozpocznie się 21 września, również będzie się składał czterech grup. Przypisanie do jednej z nich nastąpi w oparciu o zajęte w tabeli miejsce. Organizatorzy zastrzegli sobie prawo do tego, że jeśli znajdą się w tym gronie, to - niezależnie od pozycji w tabeli - wystąpią we wskazanych z góry miastach - Włosi w gr. F w Mediolanie, a Bułgarzy w gr. G w Sofii.

Przy ustalaniu kolejności na koniec tej fazy brane będą pod uwagę wyniki z obu dotychczasowych rund. Do następnego etapu przejdą drużyny, które wywalczą pierwszą lokatę i dwie ekipy z drugiego miejsca z najlepszym bilansem. Od tego momentu rywalizacja toczyć się już będzie tylko w Turynie. Sześć zespołów podzielonych na dwie grupy walkę o półfinały rozpocznie 26 września. Podobnie jak we wcześniejszych fazach rywalizacja toczy się systemem "każdy z każdym".

Po dwie najlepsze drużyny zdobędą przepustkę do strefy medalowej. W półfinale 29 września najlepszy zespół gr. I zmierzy się z drugą ekipą gr. J, a zwycięzca gr. J z drugą drużyną grupy I. Dzień później odbędą się decydujące spotkania.

Łącznie rozegrane zostaną 94 mecze.

Podstawowym kryterium ustalania kolejności w tabeli w fazach grupowych będzie liczba wygranych meczów. Jeśli dwa zespoły będą miały tyle samo zwycięstw na koncie, to wyżej będzie ten z nich, który zgromadzi większą liczbę punktów. W dalszej kolejności brane pod uwagę będą bilans setów i punktów, a w ostateczności wynik bezpośredniego spotkania. Przy identycznym stosunku punktów u co najmniej trzech drużyn bierze się pod uwagę rezultaty pojedynków pomiędzy ekipami, których dotyczy sytuacja.

Polacy w pierwszej kolejności zmierzą się w Warnie w środę z Kubańczykami. Następnie czekają ich pojedynki z: Portorykańczykami (13 września, godz. 16 czasu warszawskiego), Finami (15 września, g. 19.30), Irańczykami (17 września, 19.30) i Bułgarami (18 września, 19.30).

Podział na grupy MŚ w siatkówce mężczyzn (w nawiasach miejsce w światowym rankingu):

grupa A (Florencja): Włochy (4), Argentyna (7), Japonia (12), Belgia (15), Słowenia (23), Dominikana (38);

grupa B (Ruse): Brazylia (1), Kanada (6), Francja (9), Egipt (13), Chiny (20), Holandia (25);

grupa C (Bari): USA (2), Rosja (4), Serbia (11), Australia (16), Tunezja (24), Kamerun (30);

grupa D (Warna): Polska (3), Iran (8), Bułgaria (14), Kuba (16), Finlandia (18), Portoryko (29).

Terminarz grupy D (Warna), godziny meczów według czasu polskiego

9 września, niedziela Bułgaria - Finlandia (godz. 19.30)

12 września, środa Iran - Portoryko (16) Kuba - Polska (19.30)

13 września, czwartek Portoryko - Polska (16) Iran - Bułgaria (19.30)

14 września, piątek Finlandia - Kuba (16) Bułgaria - Portoryko (19.30)

15 września, sobota Kuba - Iran (16) Polska - Finlandia (19.30)

16 września, niedziela Portoryko - Finlandia (16) Kuba - Bułgaria (19.30)

17 września, poniedziałek Kuba - Portoryko (16) Iran - Polska (19.30)

18 września, wtorek Finlandia - Iran (16) Bułgaria - Polska (19.30)