Podopieczni Vitala Heynena mają na koncie dwa zwycięstwa - na otwarcie pokonali Kubańczyków 3:1, a następnie wygrali bez straty seta z Portorykańczykami.

To były najłatwiejsze mecze w grupie, a prawdziwa siatkówka zacznie się od meczu z Finlandią. To nieobliczalna drużyna ze wspaniałymi kibicami, których pamiętamy z ubiegłorocznych mistrzostw Europy. Są niebezpieczni i musimy być skoncentrowani w stu procentach, by nie dopuścić do tego, żeby to spotkanie nam uciekło - podkreślił libero Damian Wojtaszek.