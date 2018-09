We wtorek broniący tytułu podopieczni trenera Vitala Heynena zagrają z Bułgarami, a stawką spotkania będzie awans do drugiej rundy z pierwszego miejsca w grupie, co oznaczałoby pozostanie w Warnie na kolejne trzy spotkania. Do realizacji tego celu wystarczy Polakom wygrać dwa sety.

W drugim pojedynku tej grupy Kuba pokonała Portoryko 3:1, jednak obie drużyny żegnają się z turniejem.

Pierwszej porażki w MŚ doznała Kanada. Zespół prowadzony przez byłego szkoleniowca Polaków Stephane'a Antigę uległ Brazylii 1:3. Siatkarze spod znaku klonowego liścia zajmują drugą pozycję w tabeli, za Holandią, która pokonując Egipt 3:1 odniosła czwarte zwycięstwo w imprezie. We wtorek, na zakończenie zmagań w tej najbardziej wyrównanej grupie, Kanada spotka się z mającą punkt mniej Francją, a "Canarinhos" z Chinami.

Pewnych awansu do drugiej rundy jest już 15 ekip. Ostatnie miejsce zajmie Argentyna lub Japonia, które we wtorek powalczą o czwartą lokatę w grupie A. Zespół z Ameryki Południowej w poniedziałek wygrał 3:2 ze Słowenią, która doznała pierwszej porażki. Na zakończenie zmagań w tym etapie czeka ją pojedynek z Italią, jedyną obok Polski drużyną, która jeszcze nie straciła ani jednego punktu.

W pierwszej z trzech faz grupowych 24 uczestników zostało podzielonych na cztery grupy. Z każdej z nich do kolejnej rundy awansują po cztery najlepsze drużyny. W drugim etapie MŚ, od piątku, rywalizacja toczyć się będzie również w czterech grupach. Przypisanie do jednej z nich nastąpi w oparciu o zajęte w tabeli miejsce.

Mundial zagości w sumie w trzech bułgarskich miastach: Warnie, Sofii i Ruse oraz sześciu włoskich: Rzymie, Florencji, Bari, Mediolanie, Bolonii i Turynie. Zakończy się 30 września, a decydujące mecze odbędą się w Turynie.