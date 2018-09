W drugiej fazie zmagań zaliczane są wyniki z pierwszego etapu imprezy. Stawia to Polaków, którzy wywalczyli komplet punktów w pięciu meczach, w bardzo komfortowej sytuacji w grupie H. Na przeciwległym biegunie są Argentyńczycy, którzy mają w dorobku tylko dwie wygrane i sześć pkt.

Włożyliśmy dużo zdrowia w to, żeby wygrać pięć dotychczasowych spotkań i byłoby trochę głupio nie wykorzystać tego. Tym bardziej, że mamy na pierwszy ogień Argentynę. Nie lekceważę tego zespołu, bo przyjadą bez presji, gdyż szanse na awans do +szóstki+ mają znikome, a z takimi zespołami gra się ciężko - przestrzegał Michał Kubiak.

Kapitan biało-czerwonych opuścił czwartkowy trening ze względu na przeziębienie i gorączkę. Zarówno jednak on, jak i Fabian Drzyzga - ma ostatnio kłopoty z plecami, ale ćwiczył w czwartek z drużyną - mają być gotowi na mecz z ekipą z Ameryki Południowej.

Wagę piątkowego spotkania dla dalszych losów Polaków podkreśla ich trener Vital Heynen.

Spotkanie z Argentyną będzie kluczowe, tak jak w pierwszej rundzie był pojedynek z Iranem. Jeśli wygramy, to zrobimy ogromny krok w kierunku awansu do trzeciej rundy. To nas wyróżnia na tle pozostałych ekip w grupie - zaznaczył Belg.