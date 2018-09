Podopieczni Vitala Heynena po zdobyciu kompletu punktów w pierwszej rundzie mieli bardzo dogodną pozycję, by wywalczyć awans do trzeciej fazy zmagań. Sytuację skomplikowały jednak dwa przegrane mecze w grupie H - niespodziewana piątkowa porażka z Argentyną 2:3, a następnie z Francją 1:3. W efekcie stracili pierwsze miejsce w tabeli na rzecz Serbii.

Początkowo kibice zakładali, że do niedzieli zarówno biało-czerwoni, jak i ekipa z Bałkanów będą już pewni awansu i ich konfrontacja będzie tzw. meczem przyjaźni. Przepustkę do "szóstki" wywalczyli jak razie jednak tylko siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbica. Słynny jeszcze kilka lat temu rozgrywający w sobotnim pojedynku oszczędzał kilku swoich podstawowych zawodników. Nie sposób przewidzieć, jaką taktykę przyjmie w spotkaniu z Polakami.

Mamy ostatnią szansę. Mam nadzieję, że jej nie zmarnujemy. Nie mam pojęcia, co trener Grbic wykombinuje. Czy da odpocząć podstawowym graczom, czy będzie grał pierwszą +szóstką+. Nie mamy na to wpływu, musimy wyjść i walczyć. Serbia - jak każda drużyna - jest do pokonania. Gdy gramy dobrze, na swoim poziomie, to jesteśmy w światowej czołówce. Dlatego zdania nie zmieniam. Wiadomo, Serbia zalicza się do bardzo mocnych zespołów. Świetnie zagrywają przede wszystkim z wyskoku i to jest ich główną bronią - zaznaczył środkowy Mateusz Bieniek.