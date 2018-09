Biało-czerwoni, którzy w pierwszej rundzie zdobyli komplet punktów, skomplikowali swoją sytuację, gdy przegrali dwa mecze w grupie H. W niedzielę byli pod ścianą, ale wrócili do dobrej gry i pokonali Serbów 3:0.

Nie pamiętam zespołu, który w ważnej imprezie przegrywał, a potem z dnia na dzień tak odwrócił swoją grę. To o czymś świadczy - podkreślił Kurek.

W niedzielę był najlepiej punktującym zawodnikiem wśród biało-czerwonych - zdobył 20 punktów, w tym pięć blokiem.

Dobrze się czułem i chciałem jak najbardziej pomóc drużynie. To się udało. Czy to był mój najlepszy mecz w turnieju? Nie wiem. Nie myślę o tym, tylko cieszę się ze zwycięstwa. Najbardziej zaś z tego, że z dnia na dzień zmieniliśmy oblicze zespołu. To się chyba jeszcze nigdy nam nie zdarzyło - zaznaczył.