Serbowie w niedzielnym meczu w Warnie, który kończył zmagania w grupie H, po bardzo słabej grze ulegli gładko biało-czerwonym. Podopieczni Nikoli Grbica byli jednak już wówczas pewni awansu do "szóstki" i ich determinacja w tym spotkaniu pozostawiała sporo do życzenia. Walczący z kolei o życie Polacy zagrali bardzo dobrze.

Nie ma żadnego znaczenia, czy oni umierali za wynik czy nie. Żeby był taki rezultat, jaki był, my musieliśmy też dobrze zagrać. To nie było tak, że oni tylko zagrali słabo i oddawali nam punkty. Proszę zobaczyć, ile myśmy zrobili własnych błędów, asów, bloków, jaką mieliśmy skuteczność jako drużyna w ataku. To nie tak, że oni się położyli. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, jeden z lepszych w ostatnim czasie - zaznaczył Michał Kubiak.