Podopieczni Vitala Heynena w czwartek pokonali w efektownym stylu Serbów 3:0 i są w komfortowej sytuacji przed ostatnim meczem grupy J. Pewna miejsca w "czwórce" jest już ekipa z Bałkanów, która w środę pokonała zawodników z Italii, nie tracąc przy tym seta. Tylko w jednej z partii pozwoliła rywalom zdobyć 20 punktów. W najgorszym położeniu są więc współgospodarze turnieju, których szanse na awans są niewielkie.

Polacy, którzy są bardzo bliscy tego, by znaleźć się w półfinale czempionatu globu, zachowują spokój.

Jak dodał, dla niego i jego kolegów, którzy brali udział w Pucharze Świata w 2015 roku, możliwość wyeliminowania ekipy z Italii byłaby okazją do rewanżu za bolesną porażkę sprzed trzech lat. Wówczas biało-czerwoni przegrali z Włochami na koniec występu 1:3 i mimo wygrania wszystkich wcześniejszych spotkań zajęli trzecie miejsce w tej imprezie, a kwalifikację do turnieju olimpijskiego dawały tylko dwie pierwsze lokaty.

Musimy pokazać co najmniej taką samą grę, by wyeliminować Włochów, co będzie naprawdę bardzo fajnym przeżyciem i odgryzieniem się za PŚ. Ci z nas, którzy brali udział w tamtej imprezie, bardzo przeżyli ową porażkę. Mam nadzieję, że wynik w piątek będzie podobny jak z Serbią - podkreślił Nowakowski.