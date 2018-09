Jako jedyny w grupie J pewni awansu do półfinału są Serbowie, którzy rozegrali już w tej części zmagań oba swoje pojedynki. Drugiego półfinalistę wyłoni wieczorny mecz w Turynie, w którym broniący tytułu biało-czerwoni zmierzą się z Włochami. Podopiecznym Vitala Heynena do pełni szczęścia brakuje wygrania w tym spotkaniu jednej partii.

W podobnym tonie wypowiadał się Grzegorz Łomacz. Nie będziemy kalkulować. Chcemy wyjść i zagrać dobre spotkanie. Patrzymy tylko i wyłącznie na siebie. Cel jest taki, żeby wygrać ten pojedynek - zapewnił rozgrywający.

Ekipa z Italii wcześniej przegrała w grupie J gładko z Serbami 0:3. Przed lekceważeniem współgospodarzy czempionatu przestrzega Paweł Zatorski.

Jesteśmy przygotowani na wszystko, ale myślę, że nam to nie przeszkodzi, żeby zagrać mądrze i dobrze. Chcemy grać o zwycięstwo i myślę, że to jedyna droga do awansu w meczu z ciągle jeszcze mocnym, choć zranionymi przeciwnikiem. Trener nas uczulał, że każda drużyna tutaj jest do ugryzienia. Przed turniejem myśleliśmy, że nie dorastamy np. do Włochów, a teraz przekonujemy się, że możemy z nimi grać. To nie znaczy jednak, że jesteśmy faworytem tego meczu i że pewnie zwyciężymy. Musimy zagrać dobrze, bo to cały czas jest świetna drużyna z kilkoma gwiazdami i wsparta świetnym dopingiem będzie trudna do pokonania - ocenił libero biało-czerwonych.