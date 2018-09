Jesteśmy w "czwórce" najlepszych drużyn świata, ale dla nas to nie jest szczyt naszych marzeń. Jesteśmy w półfinale. Wszystko fajnie, ale nie położymy się. Na pewno będziemy walczyć o finał i mam nadzieję, że w niedzielę będziemy wszyscy świętować - zaznaczył Kubiak w odniesieniu do sobotniego pojedynku z USA.

Awans do półfinału biało-czerwonym dało wygranie pierwszego seta w piątkowym spotkaniu 3. rundy z Włochami. Ostatecznie całe spotkanie przegrali 2:3.

Wytrzymaliśmy. Ta atmosfera, która towarzyszyła nam od samego początku tego spotkania...Kibice stworzyli taką atmosferę, że nic tylko wyjść i grać. Byliśmy dodatkowo naładowani. Wiedzieliśmy, że potrzeba nam do sukcesu tyle, ile było nam potrzeba, bo już kalkulacji było milion. Ale my chcieliśmy wygrać to spotkanie i z takim nastawieniem wyszliśmy na tego pierwszego seta - zapewnił kapitan broniących tytułu Polaków.