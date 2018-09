Gdy wiele osób zaczęło już omawiać ich szanse na awans do strefy medalowej, przyszedł zimny prysznic w postaci dwóch porażek w drugiej fazie zmagań, także w Warnie. Zaskoczeniem była zwłaszcza pierwsza porażka z Argentyną 2:3. W tie-breaku podopieczni trenera Vitala Heynena prowadzili już 14:11... Następnie obrońcy tytułu ulegli Francji 1:3 i ich sytuacja znacząco się skomplikowała. W "meczu o życie" pokonali jednak pewnych już awansu do czołowej szóstki Serbów bez straty seta.

Po przenosinach do Turynu na fazę finałową biało-czerwoni nie zwalniali już tempa. W drugim z rzędu pojedynku z ekipą z Bałkanów znów wygrali 3:0. Potem co prawda ulegli Włochom 2:3, ale po wygraniu pierwszej partii w tym meczu Polacy byli już pewni awansu do półfinału z pierwszego miejsca w grupie. Heynen wystawił więc rezerwowych, którzy dokończyli to spotkanie.

Najtrudniejszym pojedynkiem w turnieju biało-czerwonych był półfinał z Amerykanami, który zakończył się tie-breakiem. Mimo że spotkanie zakończyło się prawie o północy, to dzień później uskrzydleni gwarancją medalu zawodnicy w imponującym stylu i błyskawicznym tempie uporali się z Brazylijczykami, nie oddając rywalom seta.

Droga polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2018:

1. runda (Warna) 12.09; Polska – Kuba 3:0 (25:18, 25:19, 21:25, 25:14) 13.09; Polska - Portoryko 3:0 (25:14, 25:12, 25:15) 15.09; Polska - Finlandia 3:1 (25:20, 26:28, 25:20, 25:15) 17.09; Polska - Iran 3:0 (25:21, 25:20, 25:22) 18.09; Polska - Bułgaria 3:1 (25:14, 23:25, 25:22, 25:23) 2. runda (Warna) 21.09; Polska - Argentyna 2:3 (25:16, 19:25, 23:25, 25:23, 14:16) 22.09; Polska - Francja 1:3 (15:25, 18:25, 25:23, 18:25) 23.09; Polska - Serbia 3:0 (25:17, 25:16, 25:14) 3. runda (Turyn) 27.09; Polska - Serbia 3:0 (28:26, 28:26, 25:22) 28.09; Polska - Włochy 2:3 (25:14, 21:25, 25:18, 17:25, 11:15) półfinał (Turyn) 29.09; Polska - USA 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11) finał (Turyn) 30.09; Polska - Brazylia 3:0 (28:26, 25:20, 25:23) Bilans: 12 meczów; 9 zwycięstw, 3 porażki; sety: 33-13

