Pochodzący z Kuby 25-latek, uznawany za jednego z najlepszych siatkarzy globu, za rok będzie mógł grać w biało-czerwonych barwach.

Najpiękniejszy wieczór dla polskiej siatkówki. Jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny. Choć jeszcze nie na boisku, to cały turniej byłem sercem z chłopakami. Gratulacje dla wszystkich zawodników i sztabu technicznego. Dokonaliście czegoś niesamowitego i zasłużyliście na to - to słowa Leona z jego facebookowego profilu.