W półfinałowym pojedynku z Amerykanami, trener rywali, Johna Sperawa pod koniec pierwszej partii chciał wybić polskich siatkarzy z rytmu i po jednej z akcji poprosił sędziów o challenge, by sprawdzić, czy piłka nie spadła poza boiskiem. To nie spodobało się Kubiakowi, który w kierunku szkoleniowca reprezentacji USA rzucił: "Weź se ku**a challenge", co można było bez problemu odczytać z ruchu jego warg.