Zwycięzca prowadził już po pierwszej serii, w której skoczył 129,5 m. W finale wylądował na 124 m, ale to wystarczyło, by wygrać. Ziobro po pierwszej próbie na odległość 126,5 m zajmował czwarte miejsce. W finale uzyskał 127 m, co pozwoliło mu wskoczyć na najniższy stopień podium.

W czołowej trzydziestce znalazło się czterech innych Polaków: 16. Bartłomiej Kłusek (122,5/122,5), 18. Aleksander Zniszczoł (122,5/118,5), 23. Krzysztof Miętus (116/119,5) i 24. Stanisław Biela (123/115),

Lider cyklu Niemiec Markus Eisenbichler był siódmy.

W niedzielę na skoczni w Malince zostanie rozegrany kolejny konkurs indywidualny.

Wyniki:

1. Davide Bresadola (Włochy) 269,6 pkt (129,5 m/124 m)

2. Domen Prevc (Słowenia) 268,2 (126,5/125,5)

3. Jan Ziobro (Polska) 267,4 (126,5/127)

4. Rok Justin (Słowenia) 262 (126/124,5)

5. Sebastian Coloredo (Włochy) 260,6 (126/125,5)

6. Alex Insam (Włochy) 257,4 (123,5/130)

Klasyfikacja LPK po 11 konkursach LPK:

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 418 pkt

2. Rok Justin (Słowenia) 389

3. Jan Ziobro (Polska) 289

4. Aleksander Zniszczoł (Polska) 281