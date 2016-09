Polega ono na biegach interwałowych pod stromą górę w jak najszybszym tempie, pracując głównie z kijkami. Zdaniem skandynawskich trenerów bieg, lub jak nazywają w Szwecji "szarpanie łosia", jest najlepszym treningiem dla biegaczy narciarskich.

Sześciokrotna mistrzyni olimpijska i 14-krotna świata rozpoczęła pierwsze w tym roku treningi z reprezentacją. We wtorek biegała pod górę olimpijskiego stoku slalomowego w Kvitfjell koło Lillehammer.

To był mój pierwszy bieg łosia od roku i jestem zadowolona, że go ukończyłam. Ćwiczenie to jest najbardziej wymagającym sprawdzianem kondycji i wytrzymałości, lecz dla mnie był to przede wszystkim test zdrowotny - powiedziała 36-letnia biegaczka.