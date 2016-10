Jak napisano w oświadczeniu, wspomniany krem miał kupić podczas zgrupowania w ubiegłym miesiącu lekarz norweskiej kadry Fredrik Bendiksen we włoskiej aptece, bez świadomości, że znajduje się w niej zakazany steryd anaboliczny - klostebol. Johaug miała go stosować przez ok. dwa tygodnie w pierwszej połowie września.

28-letnia biegaczka ma w dorobku złoty medal olimpijski z Vancouver w sztafecie oraz wywalczone indywidualnie srebro i brąz igrzysk w Soczi. Może pochwalić się również siedmioma tytułami mistrzyni świata oraz dwukrotnym triumfem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.