Austriacki szkoleniowiec Stefan Horngacher, który po ostatnim - mało udanym - sezonie przejął kadrę A po Łukaszu Kruczku dosyć wcześnie odsłonił karty. Oprócz Stocha i Kota w dniach 24-26 listopada o pierwsze punkty walczyć będą Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Klemens Murańka, Stefan Hula oraz Aleksander Zniszczoł.

Jak poinformował późnym wieczorem Polski Związek Narciarski była to wspólna decyzja wszystkich trenerów kadr narodowych, która zapadła po mistrzostwach Polski w Wiśle oraz wspólnym zgrupowaniu w Predazzo.

To był mój tegoroczny cel, by znaleźć się w grupie prowadzonej przez Stefana Horngachera i naprawdę ciężko na to pracowałem. Dalej będę dawał z siebie wszystko, bo chcę osiągać jak najlepsze wyniki i konsekwentnie realizować moje cele na zimę - zapewnił Zniszczoł.