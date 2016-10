Jagr wpisał się na listę strzelców w 35. minucie, przy stanie 1:2. W trzeciej tercji "Panterom" nie udało się utrzymać remisowego wyniku, bowiem zawodnicy Capitals uzyskali dwa gole. Autorem jednego z nich była inny gwiazdor rozgrywek Rosjanin Aleksander Owieczkin.

Łącznie w karierze Czech zgromadził 1870 punktów (750 bramek i 1120 asyst) i wciąż jest trzeci w klasyfikacji kanadyjskiej, ale strata do drugiego Kanadyjczyka Marka Messiera wynosi już tylko 17 pkt. Zdecydowanie prowadzi inny słynny kanadyjski zawodnik Wayne Gretzky - 2857 pkt.

Na strzeleckiej liście wszech czasów prowadzi również Gretzky - 894 bramki, drugi jest Gordie Howe - 801, a trzeci pięciokrotny olimpijczyk Jagr - 750.

W NHL Jagr rozegrał dotąd 1633 meczów w barwach Panthers, New Jersey Devils, Boston Bruins, Dallas Stars, Philadelphia Flyers, New York Rangers, Capitals i Pittsburgh Penguins. To już jego 23. sezon w tej lidze. W tabeli najlepiej asystujących jest szósty, ze stratą 15 do piątego Paula Coffeya.

Dla porównania, Gretzky strzelił 750. bramkę w wieku 31 lat i 1001. występie, zaś Howe miał 41 lat i 1598 gier.

W innych czwartkowych spotkaniach obrońcy tytułu Pittsburgh Penguins wygrali z San Jose Sharks 3:2, zaś kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa (już cztery na koncie) Vancouver Canucks pokonali Buffalo Sabres 2:1.

W Pittsburghu "Pingwiny" przegrywały z "Rekinami" 0:2, ale w ostatniej tercji uzyskały trzy trafienia, a autorem decydującego w 55. minucie był Szwed Patrick Hoernqvist. Oba te kluby grały w finale Pucharu Stanleya w poprzednim sezonie.

Lista najlepszych strzelców w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 894 bramki

2. Gordie Howe 801

3. Jaromir Jagr 750

4. Brett Hull 741

5. Marcel Dionne 731

6. Phil Esposito 717

7. Mike Gartner 708

8. Mark Messier 694

9. Steve Yzerman 692

10. Mario Lemieux 690

Czołówka klasyfikacji punktacji kanadyjskiej w historii NHL:

1. Wayne Gretzky 2857 punktów (894 gole + 1963 asysty)

2. Mark Messier 1887 (694+1193)

3. Jaromir Jagr 1870 (750+1120)

4. Gordie Howe 1850 (801+1049)

5. Ron Francis 1798 (549+1249)

6. Marcel Dionne 1771 (731+1040)

7. Steve Yzerman 1755 (692+1063)

8. Mario Lemieux 1723 (690+1033)

9. Joe Sakic 1641 (625+1016)

10. Phil Esposito 1590 (717+873)