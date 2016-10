Zatajają informacje , unikają konkretnych odpowiedzi, tłumaczą się zawile i w ten sposób brną coraz głębiej w czarna dziurę, z której wyjście będzie trwało wiele lat. Dokładnie tak, jak my, kiedy mistrzostwa świata w Lahti w 2001 roku skończyły się gigantycznym skandalem narodowym i światowym po przyłapaniu na dopingu aż sześciu fińskich zawodników - ocenił szef reprezentacji Finlandii Reijo Jylhae.

Przypomniał, że najpierw w lecie wyszła trzymana w tajemnicy nawet przed sponsorami przez wiele miesięcy sprawa Sundbyego, który stosował dozwolony preparat na astmę, lecz w zbyt dużych dawkach.

Podczas MŚ w Lahti w 2001 roku wykryto stosowanie sterdow anabolicznych oraz dopingu krwi u ikon fińskich biegów narciarskich. Byli to Hari Kirvesniemi, Jari Isometsae, Mika Myllylae, Janne Immonen, Virpi Kuitunen i Milla Jauho. Główny trener Kari Pekka Kyroe przyznał podczas śledztwa, że doping był wieloletni, systematyczny i doskonale znany działaczom federacji.

Jylhae zwrócił też uwagę na obecny budżet reprezentacji Norwegii w biegach narciarskich, który wynosi 82 miliony norweskich koron (39 milionów złotych) na sezon.

My mieliśmy wtedy dużo więcej, bo aż 16 milionów euro, które straciliśmy z dnia na dzień po odwróceniu się do nas plecami sponsorów. To był koniec naszych biegów - podkreślił.