Bjoergen wyprzedziła drugą na mecie faworytkę zawodów Heidi Weng o 11,7 sekundy, a trzecią Ingvild Flustad Oestberg o 28,2 sekundy, a jej start określony został przez norweskie media jako „super comeback”.

Nie to jednak jest dla mnie najważniejsze, ponieważ nie był to dla mnie zwykły start, gdyż w tym roku kilkakrotnie wahałam się, czy nie zakończyć kariery. Powodem nie było urodzenie syna, lecz kontuzje i wiek. Do powrotu do rywalizacji motywował mnie żarliwe mój partner Fred Boerre Lundberg. Teraz już wiem, że to jeszcze nie koniec, tylko początek czegoś nowego - powiedziała po zawodach.