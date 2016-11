Kowalczyk, piąta w eliminacjach, od początku miała problemy - musiała przedzierać się z ostatniej pozycji. Ostatecznie udało jej się wyprzedzić dwie rywalki. Do najszybszej w tej serii Szwedki Stiny Nilsson straciła 5,62 s. Druga była Finka Krista Parmakoski - 0,36, a trzecia jej rodaczka Laura Mononen - 1,55.

Zgodnie z regulaminem do półfinału awansowały po dwie najlepsze zawodniczki z każdego z pięciu ćwierćfinałów oraz dwie z najlepszymi czasami. Podopieczna trenera Aleksandra Wierietielnego długo znajdowała się w gronie tzw. "szczęśliwych przegranych", ale w ostatnim biegu awansu pozbawiła jej Szwedka Ida Ingemarsdotter.

Pierwsze koty za płoty. Eliminacje mogę ocenić na plus, a ćwierćfinał z powodu taktyki na minus. Nie wiem czy dało się go bardziej koncertowo zepsuć. Nie pokazałam na co mnie stać, dlatego z nadzieją czekam na jutro. W Kuusamo albo wygrywam, albo popełniam głupie błędy - dodała.