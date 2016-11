Triumfatorka miała czas 46.14,0 i popełniła na strzelnicy dwa błędy. Drugie miejsce z jednym "pudłem" zajęła Francuzka Anais Bescond, a trzecia była jedyna w stawce bezbłędna zawodniczka - Białorusinka Daria Jurkiewicz.

Warunki na strzelnicy nie były w środę optymalne, co dało się we znaki wielu biathlonistkom. Broniąca Kryształowej Kuli Czeszka Gabriela Koukalova (Soukalova) nie trafiła do celu siedmiokrotnie, podobnie jak dwukrotna triumfatorka klasyfikacji generalnej PŚ Finka Kaisa Makarainen.

Siedem razy pomyliła się także Monika Hojnisz, która zajęła 44. miejsce. Magdalena Gwizdoń była 47., Kamila Żuk - 67., a Krystyna Guzik - 71.

Na czwartek zaplanowana jest rywalizacja mężczyzn w biegu indywidualnym na 20 km. Kolejne zawody kobiet - sprint na 7,5 km - odbędą się w sobotę.