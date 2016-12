27-letni Norweg, który rozegrał w reprezentacji narodowej 49 spotkań, pojechał we wtorek wieczorem do sklepu w dzielnicy Manglerud w Oslo kupić papier toaletowy.

W Norwegii butelki i puszki, za które płaci się kaucję przy zakupie napojów, oddaje się do specjalnych maszyn i na podstawie otrzymanego paragonu zwracana jest gotówka. W przypadku naciśnięcia w maszynie odpowiedniego guzika suma przekazywana jest na konto norweskiego Czerwonego Krzyża. Pokwitowanie staje się automatycznie kuponem specjalnej loterii tej organizacji.

Maszyna wydała głośny dźwięk i pomyślałem, że wygrałem kilka koron, jak kilka razy wcześniej i włożyłem paragon do kieszeni. Dopiero w domu, przy kolacji ,przyjrzałem mu się i zobaczyłem bardzo dużo zer. To najcenniejszy papier toaletowy w moim życiu, więc go nie zużyję lecz zostawię na pamiątkę jako trofeum - powiedział Espeland.