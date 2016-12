W czwartek IBU poinformowała, że w drugiej części opublikowanego w ubiegłym tygodniu raportu kanadyjskiego prawnika Richarda McLarena na temat dopingu w Rosji wymienionych zostało 31 biathlonistów.

Tu nie chodzi o jednego czy dwóch. To 31 zawodników dołączających do dwunastu, których mieliśmy już w biathlonie. Mam nadzieję, że jeśli nasza federacja nie będzie miała jaj, aby podjąć decyzję, to sportowcy to zrobią. Jeśli do stycznia nic się nie wydarzy, poproszę moich kolegów, by nie startowali - oświadczył Francuz w rozmowie z norweską telewizją NRK.