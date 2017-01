Na liście płac Polaka wyprzedza nieznacznie najmłodszy z braci Prevców 17-letni Domen (58 800 franków, czyli ok. 241,5 tys. zł), który jest także liderem klasyfikacji generalnej PŚ. Stoch zajmuje czwarte miejsce w rywalizacji sportowej.

Bardzo wysoko w rankingu zarobków są inni biało-czerwoni - Maciej Kot jest piąty (41 800 franków, ok. 172 tys. złotych), Piotr Żyła 11. (25 450 franków, ok. 104,5 tys. złotych), Dawid Kubacki 13. (21 800 franków, ok. 89,5 tys, złotych), a Stefan Hula 24. (8500 franków, ok. 35 tys. złotych). Dla porównania, Żyła w całym sezonie 2015/16 wzbogacił się o 35 tys. złotych.

Ubiegłoroczny triumfator zarówno klasyfikacji generalnej PŚ, jak i gratyfikacji finansowej Peter Prevc (248 800 franków szwajcarskich, ok. 970 tys. zł) w trwającym sezonie na liście płac zajmuje na razie po 10 konkursach (w tym dziewięciu indywidualnych) 15. lokatę (19 000 franków, ok. 78 tys. złotych).

Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tysięcy franków, za drugie - 8 000, a za trzecie - 6 000. Ostatnie, 30. miejsce w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie wyceniono na 7500 franków.

Stoch poprzedni sezon miał najsłabszy od 2010 r. - w klasyfikacji generalnej uplasował na 22. pozycji (295 pkt – najlepszy z Polaków), zarobił 33 950 franków szwajcarskich (ok. 132 tys. zł) i był w tym drugim rankingu 24.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2016/17 (po 10 z 33 zawodów) we frankach szwajcarskich:

1. Domen Prevc (Słowenia) 58 800 (ok. 241,5 tys. zł) 2. Kamil Stoch 55 800 (ok. 229 tys.) 3. Stefan Kraft (Austria) 53 600 (ok. 220 tys.) ... 5. Maciej Kot 41 800 (ok. 172 tys.) 11. Piotr Żyła 25 450 (ok. 104,5 tys.) 13. Dawid Kubacki 21 800 (ok. 89,5 tys.)24. Stefan Hula 8 500 (ok. 35 tys. 39. Aleksander Zniszczoł 900 (ok. 3,7 tys.) 45. Klemens Murańka 400 (ok. 1,6 tys.)