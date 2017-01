Sztab szkoleniowy polskiej kadry zapewnił, że upadek nie był groźny i nic wielkiego się nie stało.

Groźny upadek Kamila Stocha w serii próbnej przed konkursem w Innsbrucku. W tej chwili ważą się losy występu Polaka. pic.twitter.com/MGsRXc8fLP — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 4 stycznia 2017

- Kamila boli ramię i to nie jest łatwa sytuacja. Przyjął medykamenty, "zatejpują" go i normalnie pójdzie skakać. Zresztą on tego chce, już się uśmiecha. Na początku bardzo go bolało, to była taka pierwsza reakcja po upadku. Myślę, że sobie poradzi. Jestem pewien, że to w samych skokach na pewno nie przeszkodzi. Zawodnik jak jest w wysokiej formie idzie z automatu, nawet czasem jeszcze dalej potrafi skoczyć po takiej sytuacji, bo nie myśli o tym jak to zrobić, a koncentruje się na bólu – powiedział Adam Małysz, dyrektor koordynator kadry narodowej w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej PZN.

Stoch jest liderem TCS. Ma 0,8 pkt przewagi nad Austriakiem Stefanem Kraftem i 6,6 pkt nad trzecim Norwegiem Danielem Andre Tande.

Do upadku doszło w serii próbnej. Małysz uważa, ze powodem jest źle przygotowany zeskok.- Wielu skoczków na to narzeka, że jest nierówny i są dziury. Kamil spadł na róg takiej dziury, przytrzymało go i poleciał do przodu – opisał.

W Innsbrucku także mocno wieje i warunki są bardzo nierówne.

W konkursie ma wystąpić też Stefan Kraft, który zmaga się z grypą. - Ma wysoką gorączkę, dostał silne leki i chce startować. To jego duża szansa, ale zobaczymy, jak poradzi sobie fizycznie – poinformował PAP niegdyś znakomity niemiecki skoczek narciarski, obecnie komentator telewizyjny Martin Schmitt.

Kraft pokój dzieli razem z Michaelem Hayboeckiem, który wycofał się z rywalizacji właśnie z powodu choroby.

- Dzisiaj wiele będzie zależało od pogody. Trudno cokolwiek przewidzieć, bo mocno wieje wiatr - dodał Schmitt.

Innsbruck to trzecia "stacja" Turnieju Czterech Skoczni. Na półmetku liderem jest Stoch z 0,8 pkt przewagi nad Kraftem. Trzeci ze stratą 6,6 pkt jest Norweg Daniel Andre Tande.