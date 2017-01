Stoch, mimo bolącego barku po upadku w serii próbnej, zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W środę w Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala.

Najważniejsze, że kości Kamila są w porządku. O szczegółach badań nie będę mówił, gdyż nie jestem do tego upoważniony. O to trzeba pytać lekarza ekipy. Nie ma w każdym razie zagrożenia, że Kamil nie będzie mógł wziąć udziału w ostatnim konkursie. Taka wiadomość jest dziś, a co będzie jutro, to się okaże - powiedział Małysz.