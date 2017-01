Prezydent został zaproszony na zakończenie tegorocznego Pucharu Świata do Planicy. To będzie połączone z wizytą oficjalną prezydenta w Słowenii. Trzymamy tym bardziej kciuki za Kamila Stocha, żeby prezydent z tego zaproszenia mógł skorzystać także po to, żeby Kamilowi Stochowi móc wręczyć puchar za zwycięstwo w Pucharze Świata - powiedział Szczerski.