Zapytany o przepis na dobre skakanie w Zakopanem, gdzie wygrał już po raz czwarty, podwójny mistrz olimpijski z Soczi zauważył, że w stolicy polskich Tatr wszystko działa na korzyść nie tylko jego, ale i całej ekipy biało-czerwonych.

Lider klasyfikacji generalnej PŚ przyznał jednak, że trzeba jednocześnie sporego skupienia, żeby przy tak gorącym dopingu usłyszeć własne myśli.

Oczywiście to nie jest łatwe, ale staram się skoncentrować na tym, co trzeba zrobić, żeby skok był udany i przekuć ten impuls, który napływa z dołu, z trybun, na dodatkową energię dla siebie - tłumaczył Stoch .

Z kolei podczas spotkania z dziennikarzami przyznał, że czekając na to, jak swoje próby wykonają wyprzedzający go po pierwszej serii rywale, słyszał wsparcie, a potem radość, kibiców, którzy gorąco życzyli mu sukcesu.

Zapytany, jak ocenia warunki panujące podczas konkursu, odparł, że wbrew pozorom były trudne.

Watr wiał z różną siłą i np. podczas drugiego skoku po wyjściu z progu czułem, że pod nartami nie mam nic. Jednocześnie jednak wiedziałem, że to dobra próba, więc starałem się wyciągnąć z niej jak najwięcej, co jak widać się udało - dodał.

Jak zareagował trener Stefan Horngacher, gdy spotkali się po zakończeniu konkursu?

Trener nie był zbyt wylewny, powiedział: "super" i mnie uścisnął. Jednak to jedno słowo i gest powiedziały mi, że zrobiłem wszystko jak należ - zauważył Stoch.

Skoczek z Zębu powiedział, że jeszcze bardziej niż zwykle się wzruszył podczas dekoracji.

Podobnie jak w sobotę rywalizację drużynową, także w niedzielę z trybun Wielkiej Krokwi konkurs oglądało ponad 23 tysiące widzów. Drugie tyle zgromadziło się za ogrodzeniem skoczni.

Podczas konferencji prasowej nawiązano także do zdarzenia, do którego doszło podczas drugiego skoku Stocha w konkursie drużynowym.

Urwała się ta część wiązania, która jest przyczepiona z tyłu buta. To zostało oczywiście naprawione, ale sztab techniczny analizuje, jak mogło do tego dojść - wyjaśnił krótko zawodnik KS Eve-nement Zakopane.

Pytania dotyczyły także mistrzostw świata, które rozgrywane będą w fińskim Lahti od 22 lutego do 5 marca. Czy w związku z tymi zawodami Polacy zamierzają opuścić jakieś pucharowe konkursy?

To pytanie do trenera, natomiast ja chciałbym skakać wszędzie, gdzie się da, bo sprawia mi to wielką frajdę. Nie muszę wygrywać; chcę po prostu być jednym z najlepszych skoczków na świecie. I jak do tej pory na szczęście i mnie, i kolegom nieźle to wychodzi - podsumował Stoch.