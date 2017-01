28-latek urazu nabawił się w wyniku upadku na treningu w Oberstdorfie. We wtorek przeszedł już operację w Monachium.

"Operacja przebiegła bardzo pomyślnie" - poinformował chirurg Peter Brucker, który dodał, że zawodnik - zanim rozpocznie rehabilitację - jeszcze przez kilka dni pozostanie w szpitalu. Według lekarzy, na skocznię wróci najwcześniej za pół roku.

Freund nie wystąpi m.in. w mistrzostwach świata w Lahti, gdzie miał bronić wywalczonego dwa lata temu w Falun tytułu na dużym obiekcie.

"To był mój główny cel na ten sezon. Teraz to już niemożliwe. Mam już pewne doświadczenie w radzeniu sobie z komplikacjami w mojej karierze, więc mam nadzieję, że i teraz wszystko się dobrze ułoży. Na razie chcę skupić się na rehabilitacji, aby jak najlepiej przygotować się do sezonu olimpijskiego" - zaznaczył Freund.

Zajmujący 12. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ Niemiec, który sezon rozpoczął od drugiej lokaty i zwycięstwa w fińskim Kuusamo, nie wystąpił ostatnio w konkursach w Wiśle i Zakopanem. Z powodu grypy wycofał się też po dwóch zawodach Turnieju Czterech Skoczni.

Oprócz złotego medalu indywidualnie w ostatnich MŚ, gdzie miał udział także w zwycięstwa zespołu i drużyny mieszanej, jego największe sukcesy to mistrzostwo olimpijskie w drużynie z Soczi, zdobycie Kryształowej Kuli za triumf w PŚ w sezonie 2014/15 oraz 22 wygrane konkursy tego cyklu.

Obecnie liderem PŚ jest Kamil Stoch.