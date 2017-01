Dziesiąty był Piotr Żyła, 13. Maciej Kot, tuż za nim uplasował się Dawid Kubacki, a na 15. pozycji zawody ukończył Jan Ziobro. W sobotę biało-czerwoni wygrali konkurs drużynowy.

W niedzielę potwierdzili, że są w dobrej formie, ale ich skokom zabrakło błysku. W pierwszej serii w dobrych warunkach wietrznych Stoch poszybował na 145 m, co wystarczyło do czwartego miejsca. Prowadził Norweg Daniel Andre Tande, który osiągnął 149,5 m, drugi był Wellinger - 147,5, a trzeci Kraft - 148,5 m. Do lidera Polak tracił 8,3 pkt, ale walka o podium wciąż była realna.

Stoch w finale wylądował o 10 metrów bliżej niż w pierwszej serii, ale cała czołówka skakała z krótszego rozbiegu, gdyż wcześniej Austriak Michael Hayboeck uzyskał 145,5 m i jury zdecydowało się obniżyć belkę. 135 m nie wystarczyło nawet do utrzymania pozycji tuż za podium, gdyż lidera PŚ wyprzedził jeszcze Fettner.

W Willingen została zatem przerwana seria czterech zwycięstw "Rakiety z Zębu". Z wyjątkiem rozgrywanego w trudnych warunkach i składającego się z jednej serii konkursu w Innsbrucku 4 stycznia, Stoch nie schodził z podium od 18 grudnia i drugich zawodów w Engelbergu. W niedzielę odnotował najgorszy wynikowo występ w 2017 roku, ale nie zachwiało to jego pozycji lidera PŚ.

Do drugiego w klasyfikacji Tandego stracił tylko pięć punktów, bo Norweg w finale - nie po raz pierwszy w tym sezonie - też sobie nie poradził i spadł z pierwszego na czwarte miejsce. Z kolei trzeci w PŚ Słoweniec Domen Prevc był dopiero 26.

Z pozostałych Polaków równo skakał Żyła i ostatecznie uplasował się na 10. miejscu. W pierwszej serii zachwycił Jan Ziobro szybując na odległość 143,5 m, ale w drugiej skoczył 127 m i spadł z ósmej na 15. lokatę, drugą najlepszą w sezonie, po 14. miejscu w Zakopanem.

W pierwszej serii słabiej spisał się Kot, któremu 133 m w dogodnych warunkach wystarczyło do 25. miejsca. W drugiej uzyskał dwa metry więcej i awansował na 13. W klasyfikacji PŚ wciąż jest piąty.

Z szóstki biało-czerwonych w niedzielę nie zapunktował tylko 32. Stefan Hula.

Wellinger odniósł drugie zwycięstwo w karierze, po raz pierwszy triumfował 16 stycznia 2014 roku w Wiśle. 21-letni skoczek jest trzecim Niemcem, po Svenie Hannawaldzie i Severinie Freundzie, który triumfował w Willingen, określanym - ze względu na atmosferę i tłumy na trybunach - jako "niemieckie Zakopane".

Niedzielny konkurs rozegrano w warunkach sprzyjających skoczkom, którzy w obu seriach mieli wiatr pod narty. Był dość silny, momentami przekraczał 2 m/s., a to sprawiało, że większość zawodników otrzymywała sporo ujemnych punktów. Wśród Polaków rekordzistą był Hula, któremu notą obniżono z tego powodu o 25,2 pkt. W drugiej Kubacki dostał za wiatr minus 24,6 pkt, a Stoch minus 20,4 pkt.

Po raz pierwszy w tym sezonie pucharowe punkty zdobył Fin Janne Ahonen, który uplasował się na 21. pozycji. 39-latek z Lahti skoczył 132 i 129,5 m. Znacznie lepiej wypadł Austriak Gregor Schlierenzauer, który po rocznej przerwie wrócił do rywalizacji pucharowej w Zakopanem. W Willingen zajął siódme miejsce - 141,5 i 135 m.

W klasyfikacji generalnej PŚ Stoch prowadzi z dorobkiem 978 pkt. Tande jest drugi i traci do podwójnego mistrza olimpijskiego z Soczi i zwycięzcy tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni 125 pkt, a trzecie miejsce zajmuje Domen Prevc - 193 pkt.

Kolejne konkursy odbędą się w następny weekend na mamucim obiekcie w niemieckim Oberstdorfie, a później skoczkowie przeniosą się do Azji.

Wyniki:

1. Andreas Wellinger (Niemcy) 242,3 (147,5/135,0)

2. Stefan Kraft (Austria) 242,0 (148,5/135,5)

3. Manuel Fettner (Austria) 241,0 (144,5/136,0)

4. Daniel Andre Tande (Norwegia) 240,3 (149,5/134,0)

5. Kamil Stoch (Polska) 232,9 (145,0/135,0)

6. Michael Hayboeck (Austria) 225,9 (135,5/145,5)

7. Gregor Schlierenzauer (Austria) 222,5 (141,5/135,0)

8. Jurij Tepes (Słowenia) 221,1 (142,0/125,5)

9. Peter Prevc (Słowenia) 218,5 (137,5/142,5)

10. Piotr Żyła (Polska) 216,2 (138,0/131,0)

...

13. Maciej Kot (Polska) 207,1 (133,0/135,0)

14. Dawid Kubacki (Polska) 206,3 (135,0/136,0)

15. Jan Ziobro (Polska) 203,3 (143,5/127,0)

Klasyfikacja PŚ (po 15 z 27 konkursów):

1. Kamil Stoch (Polska) 978 pkt

2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 853

3. Domen Prevc (Słowenia) 786

4. Stefan Kraft (Austria) 720

5. Maciej Kot (Polska) 544

6. Michael Hayboeck (Austria) 542

7. Manuel Fettner (Austria) 518

8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 477

9. Andreas Wellinger (Niemcy) 418

10. Piotr Żyła (Polska) 403

...

19. Dawid Kubacki (Polska) 230

26. Stefan Hula (Polska) 110

32. Jan Ziobro (Polska) 63

48. Aleksander Zniszczoł (Polska) 9

53. Klemens Murańka (Polska) 4

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Polska 3491 pkt

2. Austria 3126

3. Niemcy 3090