Podwójny mistrz olimpijski z Soczi i zwycięzca tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni wyprzedza Norwega Daniela Andre Tandego - 85 300 fr. szwajc. Na trzecie miejsce spadł najmłodszy z braci Prevców, 17-letni Domen - 82 900.

W klasyfikacji generalnej PŚ Stoch jest również liderem - 978 pkt. Drugi jest Tande, a trzeci Prevc.

Stoch pozostaje jedynym zawodnikiem, który przekroczył granicę 100 tysięcy franków zarobionych na skoczni.

Polacy, którzy prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów, także na liście płac plasują się na czołowych pozycjach. Maciej Kot nadal jest piąty (74 900 franków, ok. 322 tys. zł), Piotr Żyła dziewiąty (60 450 franków, ok. 259 tys. zł), Dawid Kubacki awansował na 12. miejsce (43 500 franków, ok. 187 tys. zł).

Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2016/17 po 18 z 33 zawodów we frankach szwajcarskich (złotówkach):

1. Kamil Stoch 118 300 (ok. 508 000)

2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 85 300 (ok. 366 000)

3. Domen Prevc (Słowenia) 82 900 (ok. 356 000)

...

5. Maciej Kot 74 900 (ok. 322 000)

9. Piotr Żyła 60 450 (ok. 259 000)

12. Dawid Kubacki 43 500 (ok. 187 500)

27. Stefan Hula 11 000 (ok. 47 300)

33. Jan Ziobro 6250 (ok. 26 800)

48. Aleksander Zniszczoł 900 (ok. 3 870)

53. Klemens Murańka 400 (ok. 1 720)