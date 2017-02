Biało-czerwoni rozpoczęli katowicki turniej od porażki ze Słowenią 1:4, a Ukraińcy od zwycięstwa nad wyżej notowanymi Włochami 4:3 po dogrywce. W piątek gospodarze bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie. Już w drugiej minucie bramkę po indywidualnej akcji zdobył Maciej Urbanowicz, a pod koniec pierwszej tercji drugiego gola z dystansu uzyskał Patryk Wajda. Podopieczni trenera Jacka Płachty mieli w tym okresie zdecydowaną przewagę, którą odzwierciedla statystyka strzałów na bramkę (18-5).

W drugiej tercji gospodarze jeszcze częściej strzelali (19-9), ale nie podwyższyli prowadzenia, mimo doskonałych okazji, z których najlepsze zmarnowali Damian Kapica, nie wykorzystując rzutu karnego, oraz Grzegorz Pasiut. Do siatki trafili natomiast goście. W 32. minucie uderzył z dystansu Szamil Ramazanow, a zasłonięty przez innego Ukraińca bramkarz John Murray dał się zaskoczyć.

Obraz gry zmienił się w trzeciej części gry. Ukraińcy śmielej zaatakowali i korzystając z kar nałożonych na Polaków ostrzeliwali bramkę Murraya. W 48. minucie doprowadzili do wyrównania. Uderzenie jednego z rywali Murray odbił przed siebie, ale Ołeh Szafarenko przejął krążek i podał do Wiktora Zacharowa, który bez trudu umieścił go w siatce. W ostatnich sekundach tej części gry bramkę mógł zdobyć Mateusz Rompkowski, ale z kilku metrów nie potrafił pokonać Eduarda Zacharczenki.

Dogrywka nie przyniosła zmiany wyniku. W rzutach karnych dopiero szósta próba okazała się skuteczna, a bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Patryk Wronka.

Polska zajmuje 20. miejsce w światowym rankingu, a Ukraina, która w kwietniu będzie gospodarzem mistrzostw świata zaplecza elity, jest sklasyfikowana na 22. pozycji. Wyższe lokaty zajmują Słowenia - 15. oraz Włochy - 18.

W sobotę, na zakończenie turnieju, Polacy zagrają z Włochami.

Polska - Ukraina 3:2 po rzutach karnych (2:0, 0:1, 0:1 - 0:0, karne 1-0)

Bramki: 1:0 Maciej Urbanowicz (2), 2:0 Patryk Wajda (17), 2:1 Szamil Ramazanow (32), 2:2 Wiktor Zacharow (48), 3:2 Patryk Wronka - decydujący karny

Kary: Polska - 14 minut, Ukraina - 6

Widzów: 1000

Polska: John Murray – Mateusz Rompkowski, Maciej Kruczek, Maciej Urbanowicz, Krystian Dziubiński, Damian Kapica – Bartosz Ciura, Patryk Wajda, Aron Chmielewski, Filip Komorski, Mateusz Bepierszcz – Mateusz Bryk, Jakub Wanacki, Bartosz Jeziorski, Grzegorz Pasiut, Patryk Wronka – Oskar Jaśkiewicz, Bartosz Fraszko, Marek Strzyżowski, Łukasz Krzemień, Adam Domogała.