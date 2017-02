Maciej Kot, który triumfował w Japonii w sobotę, awansował na czwartą lokatę. 25-letni zakopiańczyk (poprzednio 5. miejsce), który w niedzielę był na skoczni Okurayama czwarty, ma 94 200 fr. szwajc.(ok. 387 tys. zł).

Drugą lokatę na liście zarobków zajmuje Austriak Stefan Kraft (114 000 fr. szwajc.), a trzecią Norweg Daniel-Andre Tande - 103 150.

W klasyfikacji sportowej PŚ Stoch jest również najlepszy - 1180 pkt, przed Kraftem - 1040 i Tande - 1034.

Wysoko w rankingu zarobków plasują się inni polscy skoczkowie: Piotr Żyła jest dziewiąty (71 350 fr. szwajc. - ok. 289 tys. tys. zł), a Dawid Kubacki 13. (46 000 - 189). Dla porównania, Żyła w całym sezonie 2015/16 wzbogacił się o... 35 tys. zł.

Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie - 8 tys., a za trzecie - 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 fr. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2016/17 (po 22 z 33 zawodów; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Kamil Stoch 138 500 (ok. 570 000)

2. Stefan Kraft (Austria) 114 000 (ok. 468 500)

3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 103 150 (ok. 424 000)

4. Maciej Kot 94 200 (ok. 387 000)

...

9. Piotr Żyła 71 350 (ok. 289 000)

13. Dawid Kubacki 46 000 (ok. 189 000)

29. Jan Ziobro 11 750 (ok. 48 300)

30. Stefan Hula 11 000 (ok. 45 000)

56. Aleksander Zniszczoł 900 (ok. 3 700)

62. Klemens Murańka 400 (ok. 1 600)