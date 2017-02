Wiele było krytyki i kpin z Therese po jej pozytywnym wyniku testów antydopingowych. Polska biegaczka narciarska napisała nawet, że otwiera popcorn, gdy Komisja Antydopingowa decydowała o 14-miesięcznym zawieszeniu, zmniejszonym później do 13 miesięcy. Wiele osób nazwałoby to hipokryzją. Kowalczyk znalazła się w podobnej sytuacji w 2005 roku, kiedy to w jej organizmie wykryto zakazaną substancję, użytą przez nią do złagodzenia bólu w Achillesach - czytamy w "Dagbladet".